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    У Росії помер жорстоко побитий автор фільму про кримінальні зв'язки Путіна

    • Сьогодні, 19:44
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    Співзасновник російської газети &laquo;Новий Петербург&raquo; Микола Андрущенко
    Співзасновник російської газети «Новий Петербург» Микола Андрущенко

    9 березня Андрущенка підібрала на вулиці машина швидкої допомоги, він понад два тижні був у комі

    У Москві помер журналіст і співзасновник російської газети «Новий Петербург» Микола Андрущенко, якого побили невідомі 9 березня.

    Про це повідомляє агентство Rfi.

    Журналіст писав про «бандитський Петербург» і розповідав про зв'язки Володимира Путіна з криміналом в 1990-х роках.

    Як повідомила колега загиблого, 9 березня Андрущенка підібрала на вулиці машина швидкої допомоги.

    Журналіста, який йшов на ділову зустріч, побили невідомі. У лікарні йому зробили операцію, понад два тижні він перебував у стані штучної коми.

    Сьогодні Андрущенко помер на 74-му році життя.

    Головний редактор «Нового Петербурга» Денис Усов припустив, що причиною нападу на Андрущенко могли стати гострі публікації газети. 

    Сам Андрущенко багато писав про «бандитський Петербург» 90-х, про кримінального авторитета Володимира Кумарину, якого, за його словами, бачив у приймальні Путіна у пітерській мерії, про колишнього директора відомого дачного кооперативу «Озеро» Володимира Смірнова.

    Андрущенко також виступив у документальному фільмі «Хуізмістерпутін» 2015 року, який отримав широку популярність. У фільмі журналіст розповідав про те, що Путін був «спостерігачем» за мером Анатолієм Собчаком, а також про те, що у Путіна «практично не було друзів серед нормальних людей, але зате траплялися друзі серед кримінального світу».

     

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