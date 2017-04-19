У Росії помер жорстоко побитий автор фільму про кримінальні зв'язки Путіна

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Співзасновник російської газети «Новий Петербург» Микола Андрущенко

9 березня Андрущенка підібрала на вулиці машина швидкої допомоги, він понад два тижні був у комі

У Москві помер журналіст і співзасновник російської газети «Новий Петербург» Микола Андрущенко, якого побили невідомі 9 березня.

Про це повідомляє агентство Rfi.



Журналіст писав про «бандитський Петербург» і розповідав про зв'язки Володимира Путіна з криміналом в 1990-х роках.



Як повідомила колега загиблого, 9 березня Андрущенка підібрала на вулиці машина швидкої допомоги.

Журналіста, який йшов на ділову зустріч, побили невідомі. У лікарні йому зробили операцію, понад два тижні він перебував у стані штучної коми.



Сьогодні Андрущенко помер на 74-му році життя.



Головний редактор «Нового Петербурга» Денис Усов припустив, що причиною нападу на Андрущенко могли стати гострі публікації газети.

Сам Андрущенко багато писав про «бандитський Петербург» 90-х, про кримінального авторитета Володимира Кумарину, якого, за його словами, бачив у приймальні Путіна у пітерській мерії, про колишнього директора відомого дачного кооперативу «Озеро» Володимира Смірнова.



Андрущенко також виступив у документальному фільмі «Хуізмістерпутін» 2015 року, який отримав широку популярність. У фільмі журналіст розповідав про те, що Путін був «спостерігачем» за мером Анатолієм Собчаком, а також про те, що у Путіна «практично не було друзів серед нормальних людей, але зате траплялися друзі серед кримінального світу».