У Росії порушили кримінальну справу через напад на Навального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний після нападу

Справа порушена за статтею «побої»

У Росії за фактом нападу на опозиціонера Олексія Навального порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє ТАСС.

«Кримінальна справа була порушена ще 29 квітня по ст. 116 КК (побої), потерпілим по якій є Олексій Навальний», - повідомила представник прокуратури Москви Олена Россохіна.

За її словами, московська прокуратура вивчила матеріали і визнала законним і обґрунтованим порушення кримінальної справи.

«Дізнання проводиться управлінням ГУ МВС Росії по Москві. Прокуратура здійснює нагляд за розслідуванням», - сказала вона.

Нагадаємо, 27 квітня Навального облили зеленкою біля офісу ФБК у Москві. Політик дістав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.

2 травня Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад на нього.