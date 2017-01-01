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    У Росії порушили кримінальну справу через напад на Навального

    • Сьогодні, 22:56
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    Олексій Навальний після нападу
    Олексій Навальний після нападу

    Справа порушена за статтею «побої»

    У Росії за фактом нападу на опозиціонера Олексія Навального порушено кримінальну справу.

    Про це повідомляє ТАСС.

    «Кримінальна справа була порушена ще 29 квітня по ст. 116 КК (побої), потерпілим по якій є Олексій Навальний», - повідомила представник прокуратури Москви Олена Россохіна.

    За її словами, московська прокуратура вивчила матеріали і визнала законним і обґрунтованим порушення кримінальної справи.

    «Дізнання проводиться управлінням ГУ МВС Росії по Москві. Прокуратура здійснює нагляд за розслідуванням», - сказала вона.

    Нагадаємо, 27 квітня Навального облили зеленкою біля офісу ФБК у Москві. Політик дістав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.

    2 травня Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад на нього.

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