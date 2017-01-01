У Росії порушили кримінальну справу через напад на Навального
- Сьогодні, 22:56
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Справа порушена за статтею «побої»
У Росії за фактом нападу на опозиціонера Олексія Навального порушено кримінальну справу.
Про це повідомляє ТАСС.
«Кримінальна справа була порушена ще 29 квітня по ст. 116 КК (побої), потерпілим по якій є Олексій Навальний», - повідомила представник прокуратури Москви Олена Россохіна.
За її словами, московська прокуратура вивчила матеріали і визнала законним і обґрунтованим порушення кримінальної справи.
«Дізнання проводиться управлінням ГУ МВС Росії по Москві. Прокуратура здійснює нагляд за розслідуванням», - сказала вона.
Нагадаємо, 27 квітня Навального облили зеленкою біля офісу ФБК у Москві. Політик дістав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.
2 травня Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад на нього.