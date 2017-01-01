У Росії порушили кримінальну справу через заклики до протестів

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Затримання в Москві ініціатора акцій протесту 26 березня Олексія Навального

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно осіб, які закликали до антикорупційної демонстрації в Москві

Слідчий комітет Росії заявив у суботу, що порушив кримінальну справу стосовно невстановлених осіб, які закликали до антикорупційної демонстрації в Москві 2 квітня. Ініціаторам закидають «заклики до масових заворушень», пише «Радіо Свобода».

За версією слідства, 29 березня в інтернеті невстановлена особа під псевдонімом розмістило текстові повідомлення, що закликають до екстремістських дій.

За повідомленнями, влада вже заблокувала доступ до кількох інтернет-сторінок, які закликають до протестів.

26 березня десятки тисяч людей вийшли на вулиці в десятках міст Росії, вимагаючи звіту про шляхи збагачення голови уряду Росії Дмитра Медведєва. Це були найбільші антиурядові протести в країні впродовж останніх п’яти років. Понад тисяча людей були затримані, у тому числі політик Олексій Навальний, який нині за ґратами відбуває 15-денне адміністративне покарання.

В очолюваній Навальним структурі, яка має назву «Фонд боротьби з корупцією», вже заявили, що непричетні до організації протестних заходів 2 квітня.