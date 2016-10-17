У Росії посилили відповідальність фанів за порушення на спортивних змаганнях

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Російський уболівальник

Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що посилює відповідальність уболівальників за порушення на спортивних змаганнях. Текст документа опубліковано на порталі правової інформації. У ньому серед іншого міститься заборона на в'їзд до Росії іноземним спортивним хуліганам.

Відповідно до закону, грубе порушення правил поведінки на спортивних заходах каратиметься штрафом від 10 тисяч до 20 тисяч рублів або арештом до 15 діб з подальшою забороною відвідувати спортивні заходи на термін від року до семи років.

Якщо порушення допустив іноземець, йому загрожує такий самий штраф або арешт на строк до 15 діб з подальшим видворенням з Росії. При цьому видворення може бути замінено на штраф у розмірі від 40 тисяч до 50 тисяч рублів або на заборону відвідувати спортивні змагання на термін від року до семи років. Закон також вводить норму, яка забороняє в'їзд до Росії уболівальників, які порушили правила поведінки на змаганнях за кордоном.

Під грубим порушенням правил поведінки на спортивних заходах мається на увазі створення загрози власній безпеці, життю та здоров'ю, а також тих, що оточують людей. До грубих порушень також прирівнюються вчинки, після яких спортивний захід припиняється.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він приймається напередодні проведення в Росії чемпіонату світу з футболу, а також з огляду на обставини, що сталися на чемпіонаті Європи влітку 2016 року. У лютому 2017 року на BBC2 вийшов фільм, в якому російські футбольні вболівальники пообіцяли влаштувати «фестиваль насильства» на ЧС-2018.

Джерело: Дождь