У Росії прокоментували заяву Білого дому з приводу повернення Криму Україні

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Президент США Дональд Трамп

У Росії назвали нездійсненною вимогу повернути окупований Крим Україні

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Заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язано з бажанням адміністрації США «приглушитиневдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито «проросійськупозицію.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров.

«Думаю, однією з причин такої заяви стала та ситуація, яка склалася останнім часом навколо Трампа. Вона була зроблена, щоб зняти напругу, показати, що він не такий проросійський, як це може здатися, щоб приглушити те невдоволення, яке є з приводу нього в американському істеблішменті», — заявив Озеров.

За його словами, вимога повернути окупований Крим є «такою же нездійсненною, як якщо б Росія вимагала від США повернути їй Аляску».

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

Нагадаємо, під час розмови Порошенко домовився з Трампом, що найближчим часом відбудеться його візит до Штатів.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.