У Росії пропонують повністю бойкотувати «Євробачення» в Україні

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Віталій Мілонов

В РФ пропонують не транслювати «Євробачення» з Києва і взагалі не брати участь в цьогорічному конкурсі

Одіозний депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Віталій Мілонов звернувся до гендиректора Першого каналу Костянтина Ернста з проханням бойкотувати конкурс «Євробачення-2017», який відбудеться в Києві.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на лист, який є в розпорядженні агентства.

У своєму зверненні російський парламентарій пише, що офіційна влада України проводить «кричущу антиросійську і русофобську політику».

За словами Мілонова, в місцевих ЗМІ та українському сегменті інтернету «розгорнута справжня вакханалія», Росію звинувачують в проблемах України, «піднімає голову неонацизм».

Також Мілонов вказує, на те, що російські чоловіки не можуть вільно відвідувати Україну, російський бізнес піддається «дискримінаційним утискам», а українські спецслужби неодноразово намагалися проводити «диверсійні операції в російському Криму».

«Костянтин Львович! Звертаюся до вашого патріотизму і громадянської пильності! Участь наших артистів на даному конкурсі неприпустимо ні в якому вигляді. Неможливо уявити, щоб радянські громадяни в 1943 році вирушили б на умовний музичний конкурс «Рейхобачення»! Ми, на жаль, в нинішніх реаліях – небажані гості в державі, захопленій фанатиками, які мріють знищити все найкраще, що є між нашим і українським народами», – написав Мілонов.

«Прошу вас, як одного з ключових керівників російського оргкомітету «Євробачення», прийняти по-справжньому правильне і доречне рішення – бойкотувати київський конкурс і не направляти для участі там російських артистів. Крім цього, прошу вас також не ухвалювати рішення про трансляцію «Євробачення-2017» на російських телеканалах», – додав депутат.