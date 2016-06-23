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    У Росії п'яний священик на іномарці протаранив вісім машин: є поранені

    • Сьогодні, 04:29
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    В результаті події постраждали і були доставлені в лікарню двоє пасажирів - жінка і 8-річний хлопчик

    У Ростові-на-Дону  сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автомобілів, повідомляє Rostov.ru.

    Відзначається, що ДТП сталося близько 00.30 мск. За попередніми даними, 25-річний водій кросовера Mitsubishi ASX зіткнувся з «ВАЗ-21099», що їхав в попутному напрямку . Потім обидва автомобілі врізалися в припарковані біля проїжджої частини машини - всього сім транспортних засобів.

    В результаті події постраждали і були доставлені в лікарню двоє пасажирів Mitsubishi - жінка і 8-річний хлопчик.

    В ГУ МВС по регіону встановили, що водій Mitsubishi перебував в стані алкогольного сп'яніння. За інформацією джерела порталу, за кермом кросовера, перебував священнослужитель.

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