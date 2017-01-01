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    У Росії розбився вертоліт: загинули всі, хто перебував на борту

    • Сьогодні, 19:59
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    Пошукова операція рятувальників
    Пошукова операція рятувальників

    Загинули пілот і два співробітники лісового господарства

    Три людини загинули в результаті аварії вертольота в Башкирії (Росія), один з них - пілот авіакомпанії «Лайт Ейр». Про це повідомила старший помічник керівника Приволзької транспортної прокуратури Майя Іванова.

    Як повідомили ТАСС в екстрених службах, рятувальники виявили тіла загиблих на місці катастрофи вертольота в Білорецькому районі Башкирії.

    «На місці падіння вертольота виявлено тіла всіх трьох людей, що знаходилися на борту. В їх числі пілот і два співробітники лісового господарства, які проводили моніторинг лісопожежної обстановки. Вертоліт зруйнований повністю», - сказав співрозмовник агентства.

    Повідомлення про зникнення вертольота надійшло о 14:20 мск. Він вилетів з Уфи в Білорецьк, аварійний маяк вертольота, що спрацював, зафіксувала супутникова рятувальна пошукова система. Слідчий комітет на транспорті почало перевірку за фактом інциденту.

    Як повідомлялося, 26 квітня в Бурятії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31. 

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