У Росії розбився вертоліт: загинули всі, хто перебував на борту

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Пошукова операція рятувальників

Загинули пілот і два співробітники лісового господарства

Три людини загинули в результаті аварії вертольота в Башкирії (Росія), один з них - пілот авіакомпанії «Лайт Ейр». Про це повідомила старший помічник керівника Приволзької транспортної прокуратури Майя Іванова.

Як повідомили ТАСС в екстрених службах, рятувальники виявили тіла загиблих на місці катастрофи вертольота в Білорецькому районі Башкирії.

«На місці падіння вертольота виявлено тіла всіх трьох людей, що знаходилися на борту. В їх числі пілот і два співробітники лісового господарства, які проводили моніторинг лісопожежної обстановки. Вертоліт зруйнований повністю», - сказав співрозмовник агентства.

Повідомлення про зникнення вертольота надійшло о 14:20 мск. Він вилетів з Уфи в Білорецьк, аварійний маяк вертольота, що спрацював, зафіксувала супутникова рятувальна пошукова система. Слідчий комітет на транспорті почало перевірку за фактом інциденту.

Як повідомлялося, 26 квітня в Бурятії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31.