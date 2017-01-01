  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Росії розбився винищувач МіГ-31

    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка
    МіГ-31
    МіГ-31

    Пілоти, за попередніми даними, катапультувалися

    В Бурятії розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31 сьогодні вдень, 26 квітня 2017 року. Про це повідомляє РІА «Новости» із посиланням на прес-службу міністерства оборони Російської Федерації.

    «При виконанні планового навчального польоту у районі полігону «Телемба» Республіки Бурятія зазнав аварії винищувач МіГ-31 Східного військового округу», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією видання, за попередніми даними, пілоти катапультувалися. Інцидент стався на полігоні в безлюдному місці, життю льотчиків ніщо не загрожує. На місце аварії вилетів вертоліт пошуково-рятувальної служби.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські військово-повітряні сили зафіксували три російських стратегічних бомбардувальники Ту-95 біля берегів США. 

    17, 18 та 20 квітня військові літаки Росії було двічі зафіксовано в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади. 

    При цьому через такі дії бомбардувальників Ту-95 «Ведмідь», США довелося двічі піднімати у небо свої винищувачі для перехоплення.

    Читайте також
    Росія катастрофа авіакатастрофа літак військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ