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    У Росії рознервувалися через заяву Авакова щодо плану повернення Криму та Донбасу

    • Сьогодні, 08:39
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    Олексій Пушков
    Олексій Пушков

    Пушков заявив, Україна не зможе повернути Крим

    Член Ради Федерації Олексій Пушков переконаний, що Україна вже не зможе повернути Крим. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter, коментуючи слова міністра внутрішніх справ України про план щодо Донбасу.

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    «Аваков повідомив: у Києва «є план повернення Криму та Донбасу», але не розкрив суть. Однак Крим вже точно не повернути. Що з планом, що без», - написав він.

    Раніше глава МВС Арсен Аваков в інтерв’ю ТСН заявив, що в української влади є план щодо Донбасу, не пов'язаний з поступками путінському режиму. «У нас є конкретний план щодо Донбасу, який у разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, у нас є план, який буде реалізовуватися. Він абсолютно не пов'язаний ані з найменшими поступками путінському режиму», - наголосив він.

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    Крим Донбас Арсен Аваков
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