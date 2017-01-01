У Росії рознервувалися через заяву Авакова щодо плану повернення Криму та Донбасу

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Олексій Пушков

Пушков заявив, Україна не зможе повернути Крим

Член Ради Федерації Олексій Пушков переконаний, що Україна вже не зможе повернути Крим. Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter, коментуючи слова міністра внутрішніх справ України про план щодо Донбасу.



«Аваков повідомив: у Києва «є план повернення Криму та Донбасу», але не розкрив суть. Однак Крим вже точно не повернути. Що з планом, що без», - написав він.

Аваков сообщил:у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2017 г.

Раніше глава МВС Арсен Аваков в інтерв’ю ТСН заявив, що в української влади є план щодо Донбасу, не пов'язаний з поступками путінському режиму. «У нас є конкретний план щодо Донбасу, який у разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, у нас є план, який буде реалізовуватися. Він абсолютно не пов'язаний ані з найменшими поступками путінському режиму», - наголосив він.