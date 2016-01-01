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У Росії стався вибух на колишньому арсеналі. Є жертви

За попередній даними двоє чоловіків збиралися вкрасти зі складу метал

У Росії на території колишнього арсеналу в селищі Урман в Іглінському районі Башкирії стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків. Про це повідомив старший помічник керівника СУ СКР по республіці Світлана Абрамова, передає «Інтерфакс».

«За фактом загибелі двох мешканців Іглінского району проводиться дослідча перевірка. Особи загиблих встановлюються. Імовірно, це – 24 чоловіки та 22 років», – сказала вона.

За її словами, обставини загибелі людей в даний час встановлюються.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що, за попередніми даними, чоловіки незаконно проникли на територію колишнього арсеналу для збору металу.

За інформацією російських ЗМІ, військовий арсенал у Іглінському районі Башкирії був розформований після великої пожежі у 2011 році. Тоді в селищі Урман, розташованому в 500 метрах від військового складу, в результаті події згоріли три вулиці, без даху над головою залишилися 116 осіб. Більше 800 будівель, в тому числі школа-дитячий садок, були зруйновані. Троє постраждалих при вибухах потрапили в лікарню.