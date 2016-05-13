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    У Росії студенти коледжу мистецтв влаштували різанину зі студентами інституту культури

    • Сьогодні, 11:57
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    У результаті бійки померла людина

    15 квітня між дев'ятою і десятою годиною вечора студенти Східно-Сибірського державного інституту культури та учні коледжу мистецтв розпивали пиво за гуртожитком «культурки» на бульварі Карла Маркса. Компанії знаходилися недалеко одна від одної.

    У якийсь момент у студентів інституту культури закінчилися сигарети. Один з них вирішив підійти до сусідньої компанії і попросив закурити. У відповідь він отримав відмову в різкій формі. Через це незабаром зав'язалася бійка, пише портал infpol.ru.

    Коли бійка припинилася, розлючені учні коледжу вирішили покликати на допомогу друзів, щоб покарати противників. Молоді люди дійшли до коледжу і привели з собою кілька чоловік. Вони знову вирішили вступити в бійку, але вже зі значною підмогою. В цілому у побоїщі брало участь 15 людей. В ході бійки один із студентів інституту культури витягнув ніж і вдарив ним людину з «групи підтримки». Від отриманих травм 23-річний хлопець помер.

    Відомо, що загиблий в коледжі сам не вчився, працював, був одружений і виховував двох дітей. Нападник же на нього, 24-річний студент, уродженець Республіки Тива. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Порушено кримінальну справу, призначено ряд експертиз.

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