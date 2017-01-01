У Росії вирішили, що Трампу «потрібно дати шанс»

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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова

У МЗС Росії сподіваються на поліпшення відносин зі США

Президент США Дональд Трамп тільки почав керувати країною, і йому потрібно дати шанс на поліпшення відносин з Росією. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю інтернет-порталу Yahoo! News.

«Він (Трамп) тільки починає. Дайте йому шанс», - сказала Захарова, відповідаючи на питання про те, чому з моменту приходу Трампа в Білий дім відносини між двома країнами не виправилися, всупереч очікуванням.

Вона припустила, що проблема може бути викликана політичним курсом, якого дотримувалася колишня адміністрація США на чолі з Бараком Обамою. «Можливо, це пов'язано з ідеологією президента Обами про те, що Вашингтон домінує в світі. Можливо, справа в цьому», - зазначила Захарова, порадивши звернутися за питанням до американської влади. «Ми не зробили нічого для погіршення відносин. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб розвивати відносини зі Сполученими Штатами в різних областях», - підкреслила офіційний представник МЗС.

Вона погодилася з думкою держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який під час візиту в Москву в цьому місяці заявив, що двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном перебувають на найнижчому рівні. «Я згодна з цим. І ми багато разів заявляли про те, що поліпшення відносин відповідає інтересам наших народів», - сказала Захарова.

Сам Трамп 13 квітня написав на своїй сторінці в Twitter, що відносини між США і Росією «будуть розвиватися добре». Американський лідер висловив упевненість в тому, що «в потрібний момент всі схаменуться, і настане міцний мир», - зазначив він. За день до цього президент США назвав «дуже успішними» переговори Тіллерсона в Москві, хоча і визнав, що в даний момент США «зовсім не ладнають» з Росією.

Як повідомлялося, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і не скасують санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод, а також повернення під контроль України в Криму.

Джерело: ТАСС