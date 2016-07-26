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    У Росії вирішили заочно судити двох українських бойових командирів

    • Сьогодні, 02:38
    • Розсилка

    У РФ вважають, що вони нібито застосували заборонені засоби і методи ведення війни

    Слідчий комітет Росії заочно висунув звинувачення двом командирам підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба російського Слідчого комітету.

    Як стало відомо, в РФ висунули обвинувачення командирові 1-го артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ підполковникові Віктору Юшку й командиру 46-го окремого батальйону спеціального призначення 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ підполковнику В'ячеславу Власенку.

    У Росії їх вирішили звинуватити у нібито застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни.

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