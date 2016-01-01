У Росії висунули звинувачення 16 фігурантам справи про отруєння «Боярышником»

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Косметичний лосьйон забрав 77 життів

Найближчим часом слідство має намір висунути звинувачення ще шістьом фігурантам справи про отруйний косметичний лосьйон

Слідчі висунули звинувачення 16 фігурантам кримінальної справи про отруєння «Боярышником» (глодом) в Іркутській області. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко, передає «Интерфакс».

«На сьогоднішній день 16 особам висунуто звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею 238 КК РФ (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки)», – зазначила Петренко.

Найближчим часом слідство має намір висунути звинувачення ще шістьом фігурантам. За її словами, в даний час у цій справі затримано 22 особи.

«Відносно 7 з них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, щодо 10 - у вигляді домашнього арешту, ще п'ятеро перебувають під підпискою про невиїзд», – зазначила представник слідства.

Нагадаємо, масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. За попередніми даними, всі отруєні вживали спиртовмісну рідину – парфумований косметичний засіб «Концентрат для ванн «Боярышник»». МОЗ регіону повідомив, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, який містився в концентраті, хоча на упаковці в складі значився етиловий спирт.

Наразі, від косметичного лосьйону померли вже 77 осіб.

В Іркутську з 19 грудня введено режим надзвичайної ситуації, з 20 грудня – на всій території Іркутської області.