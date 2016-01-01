У Росії висунули звинувачення 16 фігурантам справи про отруєння «Боярышником»
- 29 Грудня, 12:02
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Найближчим часом слідство має намір висунути звинувачення ще шістьом фігурантам справи про отруйний косметичний лосьйон
Слідчі висунули звинувачення 16 фігурантам кримінальної справи про отруєння «Боярышником» (глодом) в Іркутській області. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко, передає «Интерфакс».
«На сьогоднішній день 16 особам висунуто звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею 238 КК РФ (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки)», – зазначила Петренко.
Найближчим часом слідство має намір висунути звинувачення ще шістьом фігурантам. За її словами, в даний час у цій справі затримано 22 особи.
«Відносно 7 з них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, щодо 10 - у вигляді домашнього арешту, ще п'ятеро перебувають під підпискою про невиїзд», – зазначила представник слідства.
Нагадаємо, масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. За попередніми даними, всі отруєні вживали спиртовмісну рідину – парфумований косметичний засіб «Концентрат для ванн «Боярышник»». МОЗ регіону повідомив, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, який містився в концентраті, хоча на упаковці в складі значився етиловий спирт.
Наразі, від косметичного лосьйону померли вже 77 осіб.
В Іркутську з 19 грудня введено режим надзвичайної ситуації, з 20 грудня – на всій території Іркутської області.