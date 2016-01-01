У Росії вперше визнали існування в країні системи допінгу

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Наявність в Росії системи прийому допінг

Це була інституційна змова, заявила виконуюча обов'язки глави Російського антидопінгового агентства Ганна Анцеліовіч

Російські чиновники вперше визнали, що в країні існувала система прийому допінгу, пише газета New York Times. Журналісти газети провели серію інтерв'ю в Москві, в тому числі з виконуючою обов'язки глави Російського антидопінгового агентства (РОСАДА) Ганною Анцеліовіч.

«Це була інституційна змова», - заявила вона виданню. При цьому Анцеліовіч підкреслила, що високопоставлені урядовці не брали участь в цій змові.

«З моєї точки зору, як колишнього міністра спорту, президента Олімпійського комітету, ми зробили багато помилок», - визнав у розмові з журналістами New York Times глава Незалежної громадської антидопінгової комісії Олімпійського комітету Росії (ОКР) Віталій Смірнов. Він був призначений президентом Володимиром Путіним для спостереження за реформою антидопінгової системи в Росії.

Смірнов також заявив, що необхідно зрозуміти, чому молоді спортсмени погоджуються прийняти допінг.

Канадський юрист Річард Макларен, який підготував для Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) дві доповіді про допінг у російському спорті, сказав NYT, що радий, що російські чиновники більше не намагаються оскаржити його висновки. На його думку, таким чином вони намагаються уникнути подальших розслідувань.

У другій частині доповіді Макларена, оприлюдненої 9 грудня, стверджується, що більше тисячі російських спортсменів брали участь в маніпуляціях з допінг-пробами з 2011 року.

Раніше російські чиновники заперечували наявність в Росії системи прийому допінгу.

Джерело: ВВС Русская служба