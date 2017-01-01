У Росії вже не заперечують звернення Януковича до Путіна про введення військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

У МЗС Росії кажуть, що то був не лист, а заява Януковича

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що колишній президент України Віктор Янукович звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська. Як заявила Захарова російській радіостанції «Говорит Москва», це був не лист, а заява Януковича.

«Це не лист. Це заява Януковича. Він ніколи не заперечував, що її підписував», – сказала вона.

«Чуркін був уповноважений його (звернення – Ред.) процитувати в Раді безпеки ООН, про що відкрито заявив. Також заява була поширена як документ РБ – звичайна практика доведення до членів Ради актуальних матеріалів. Технологія відправлення вказівок російським представникам за кордоном – це питання внутрішнього узгодження», – сказала Захарова.

Як відомо, ще 4 березня 2014 року на засіданні Радбезу ООН постійний представник РФ Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використовувати російські збройні сили на Україні.

«Як законно обраний президент України звертаюся до президента Путіна з проханням використовувати Збройні сили Росії для відновлення законності на території України», - процитував Чуркін цей лист. За його словами, звернення до президента РФ була датовано 1 березня 2014 року.

Нещодавно Янукович ще раз підтвердив, що писав заяву Путіну.

16 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодного листа від Януковича на адресу Путіна в адміністрацію глави РФ не надходило.