У Росії заборонили продаж спиртовмісної продукції

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Роздрібна торгівля буде припинена для всієї спиртовмісної нехарчової продукції, за винятком парфумерії та склоомиваючих рідин

Росспоживнагляд з 26 грудня призупинив продаж спиртовмісної продукції побутового призначення строком на 30 днів. Текст відповідної постанови розміщений на офіційному сайті відомства.

Роздрібна торгівля буде припинена для всієї спиртовмісної нехарчової продукції, за винятком парфумерії та склоомиваючих рідин, уточнили в відомстві.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 23 грудня доручив голові Росспоживнагляду РФ Ганні Поповій призупинити реалізацію нехарчової продукції з вмістом алкоголю понад 25 градусів на термін до 30 днів.

Такі заходи вживаються для протидії випадкам поширення спиртовмісних продуктів, вживання яких призводить до отруєння людей.

З 17 по 23 грудня понад 120 жителів області отруїлися сурогатним спиртовмісних концентратом «Боярышник», 75 осіб померли.

В регіоні введено режим надзвичайної ситуації, заборонено продаж нехарчової спиртовмісної продукції. Заборона буде діяти до закінчення перевірок торгових точок на предмет наявності в продажу засобу «Боярышник» і аналогічних продуктів. За фактом НП порушено кримінальну справу, її розслідування передано до центрального апарату СК РФ.

Джерело: ТАСС