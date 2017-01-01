У Росії затопило п’ять літаків: один призначався для боротьби із наслідками повені

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Фото: @sukhoi26yak52_florida

Загалом на злітному полі негода затопила не менше п'яти літаків

У Росії в Тюменській області весняний паводок затопив на злітному полі в місті Ішим літаки, пише NashGorod.ru.

«Судячи з кадрів, під водою опинилися не менше п'яти повітряних суден - біплани Ан-2, PZL-104 «Вільга» та інші. Не виключено, що як мінімум один з бортів був технічно готовий до вильоту», - пише видання.

При цьому наголошується, що раніше один з Ан-2 планували використовувати для робіт із ліквідації наслідків можливого паводку. Однак, біплан так і не підготували до авіаційних робіт.

«Цілком ймовірно, що врятувати єдиний здатний літати борт від затоплення, перебазувавши його на безпечний майданчик, так і не вдалося», - пише агентство.

Фотографії з майданчика Ішимського авіаційно-спортивного клубу ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту) опублікували в Instagram.