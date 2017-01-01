У Росії збільшується прірва між багатими і бідними – Der Standard



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дедалі більше людей у Росії змушені звертатися по соціальну допомогу

Економічна криза в Росії минула – принаймні для олігархів. У 2016 році російські мільярдери змогли збільшити свої капітали в цілому на 34,5 млрд доларів, до 192 млрд доларів. Причиною стало зростання прибутковості на ринку російських цінних паперів після зростання цін на сировинні ресурси, пише Der Standard.

Найбагатшим російським товстосумом став співвласник компаній «Новатек» і СИБУР Леонід Міхельсон – за даними агентства Bloomberg, його статки оцінюються в 16,8 млрд доларів. «Зростання доходів відчувається і серед доларових мільйонерів: їхня кількість за минулий рік зросла на 10%», – йдеться в статті.

«Що стосується частини населення з найнижчим доходом, то тут у Росії вимальовується менш радісна картина. За даними статистичного відомства Росстат, уперше за період з листопада 2014 року в січні поточного року було зафіксовано зростання реальних доходів населення. Однак, згідно з аналізом російського державного «Внешэкономбанка», 8,1% зростання відзначається лише завдяки одноразовій виплаті пенсіонерам 5 тис. рублів, якою уряд замінив індексацію пенсій відповідно до зростання інфляції через брак бюджетних коштів», – пояснює видання.

У статті йдеться, що дедалі більше людей у Росії змушені звертатися по соціальну допомогу, свідчать дані статистики. За інформацією Аналітичного центру при уряді РФ, частка виплат по зарплатах у сукупному доході скоротилася на 0,8%, до 64,8%, проте кількість звернень по соціальні виплати досягла рекордної позначки 19,1%. Вперше за час кризи збільшився «коефіцієнт Джині» – статистичний показник ступеня розшарування суспільства, – тепер він становить майже 40%.

Скорочення частки зарплат не має жодного відношення до зростання безробіття, продовжує видання. Підприємства економлять і замість того, щоб скорочувати штат, зменшують зарплати, пояснює директор Центру трудових досліджень Володимир Гимпельсон. «Ризик перекладається такими чином на самих співробітників – хочеш, звільняйся, не хочеш – мирися з мінімальною зарплатою».

У той час як уряд оголошує про закінчення кризи, зростає кількість тих, хто, згідно з опитуваннями, говорить про «погіршення становища» – таких наразі 38%, сказано в статті.