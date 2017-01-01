У Росії збираються скасувати чартерні рейси до Туреччини

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Російський літак

Причиною такого рішення називають складну внутрішньополітичну ситуацію в країні

Чартерні рейси до Туреччини можуть бути тимчасово скасовані.

Про це повідомляє «Коммерсант» із посиланням на власне джерело.

Причиною такого рішення називають складну внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Прес-секретар Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна зазначила, що туристичні поїздки до Туреччини оплатили вже мільйони росіян.

На офіційному сайті Асоціації туроператорів Росії (АТОР) йдеться про те, що ЗМІ поширюють текст робочого документа Росавіації, який «не є керівництвом до дії або директивою».

Зазначається, що 16 квітня в Туреччині «пройдуть парламентські вибори, результат яких непередбачуваний».

Проте 16 квітня заплановано не вибори, а референдум щодо реформи конституції. Голосуватимуть питання щодо перетворення Туреччини з парламентської в президентську республіку.

Зазначимо, що чартерні рейси з Росії до Туреччини були припинені в 2015 році, після того як в листопаді турецькі літаки збили російський бомбардувальник Су-24, що виконував бойове завдання в Сирії, та залетів в повітряний простір Туреччини.

В рамках санкцій, введених Росією, був заборонений організований туризм в Туреччину. Регулярне авіасполучення між двома країнами тривало.

У серпні 2016 року заборону на чартерні скасували.

На початку квітня 2017 року Туреччина підтримала американський удар по сирійській авіабазі, знійснений у відповідь на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.