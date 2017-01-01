У Росії здійнялася істерика через рішення України щодо абітурієнтів з Криму

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Геннадій Онищенко

Геннадій Онищенко каже, що закон, прийнятий в Україні, є провокацією

Заступник голови комітету Держдуми РФ з освіти і науки Геннадій Онищенко (колишній головний санітарний лікар РФ – ред.) заявив, що закон, підписаний президентом України Петром Порошенко, про додаткові можливості для здобуття вищої освіти в українських навчальних закладах абітурієнтами з окупованого Криму є провокацією.

«Цей закон - частина тієї системної роботи, яку проводять його господарі з ЦРУ по розхитування ситуації в Криму. Це система провокацій», - сказав Онищенко.

Він додав, що «це системна планова робота».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України», прийнятий Верховною Радою 16 травня 2017 року.

Закон спрямований на удосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, які виникають під час реалізації права на освіту для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України.

Закон передбачає, що для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України.

Джерело: РИА НОВОСТИ