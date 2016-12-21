У Росії зі смертями від «Боярышника» боротимуться монополією на горілку

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Спиртовмісна настоянка, яка забрала життя 78 росіян

Нелегальні спиртовмісні настоянки збираються замінити державною горілкою

Росії необхідно поступово переходити до державної монополії на виробництво етилового спирту. Таку думку висловив голова комітету Державної Думи РФ з охорони здоров'я Дмитро Морозов на прес-конференції в форматі відеомосту Сімферополь-Москва, повідомляють «Новости Крыма».

«Нам необхідно приходити до держмонополії на етиловий спирт. Це питання непросте. Але потихеньку, крок за кроком, нам потрібно йти до того, щоб у нас була нормальна, нехай недешева, але чиста горілка для людей. Тоді у нас не буде 20 тисяч смертей на рік », - переконаний парламентарій.

Говорячи про обмеження на реалізацію спиртовмісних настоянок, Морозов виступив за заборону продажу цієї продукції через торгові автомати.

Нагадаємо, в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Боярышник» померло 78 осіб. Судмедекспертиза показала, що 74 з них отруїлися метиловим спиртом, решта постраждали від прийому значної дози етилового спирту.

В окупованому Криму вилучили понад 800 флаконів спиртовмісної нехарчової продукції. У кримських магазинах, незважаючи на заборону, продовжують продавати спиртовмісну нехарчову продукцію