У Росії зі смертями від «Боярышника» боротимуться монополією на горілку
- Сьогодні, 18:13
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Нелегальні спиртовмісні настоянки збираються замінити державною горілкою
Росії необхідно поступово переходити до державної монополії на виробництво етилового спирту. Таку думку висловив голова комітету Державної Думи РФ з охорони здоров'я Дмитро Морозов на прес-конференції в форматі відеомосту Сімферополь-Москва, повідомляють «Новости Крыма».
«Нам необхідно приходити до держмонополії на етиловий спирт. Це питання непросте. Але потихеньку, крок за кроком, нам потрібно йти до того, щоб у нас була нормальна, нехай недешева, але чиста горілка для людей. Тоді у нас не буде 20 тисяч смертей на рік », - переконаний парламентарій.
Говорячи про обмеження на реалізацію спиртовмісних настоянок, Морозов виступив за заборону продажу цієї продукції через торгові автомати.
Нагадаємо, в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Боярышник» померло 78 осіб. Судмедекспертиза показала, що 74 з них отруїлися метиловим спиртом, решта постраждали від прийому значної дози етилового спирту.
В окупованому Криму вилучили понад 800 флаконів спиртовмісної нехарчової продукції. У кримських магазинах, незважаючи на заборону, продовжують продавати спиртовмісну нехарчову продукцію