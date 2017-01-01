У Росії звинуватили український борщ в знеціненні рубля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У РФ знайшли «український слід» навіть в своїй інфляції

Виявляється, причиною знецінення російської валюти є український борщ.

Про це йдеться в огляді Мінекономрозвитку Росії, повідомляє Depo.ua із посиланням на RT.

Прискорення інфляції в квітні пояснюється зростанням цін на плодоовочеву продукцію, основним драйвером якого стало різке подорожчання картоплі та овочів борщового набору.

«У термінах послідовних приростів інфляція прискорилася з 0,2% місяць до місяця в середньому в першому кварталі 2017 року до 0,4% місяць до місяця в квітні. Основний внесок внесло підвищення темпу зростання цін на плодоовочеву продукцію (до 4,7% в місячному вираженні в квітні після 0,3% місяць до місяця в березні і 0,6% місяць до місяця в лютому)», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що основним драйвером стрибка цін стало значне подорожчання картоплі (на 21,5% місяць до місяця) і овочів «борщового набору», за винятком огірків і помідорів (на 13,2% місяць до місяця).

Як повідомлялося сьогодні, заяви Путіна обвалили акції «Газпрому».

Крім того у Росії злетіли ціни на горілку і коньяк.