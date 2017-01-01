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    У Росії звинуватили український борщ в знеціненні рубля

    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка

    У РФ знайшли «український слід» навіть в своїй інфляції

    Виявляється, причиною знецінення російської валюти є український борщ.

    Про це йдеться в огляді Мінекономрозвитку Росії, повідомляє Depo.ua із посиланням на RT.

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    Прискорення інфляції в квітні пояснюється зростанням цін на плодоовочеву продукцію, основним драйвером якого стало різке подорожчання картоплі та овочів борщового набору.

    «У термінах послідовних приростів інфляція прискорилася з 0,2% місяць до місяця в середньому в першому кварталі 2017 року до 0,4% місяць до місяця в квітні. Основний внесок внесло підвищення темпу зростання цін на плодоовочеву продукцію (до 4,7% в місячному вираженні в квітні після 0,3% місяць до місяця в березні і 0,6% місяць до місяця в лютому)», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що основним драйвером стрибка цін стало значне подорожчання картоплі (на 21,5% місяць до місяця) і овочів «борщового набору», за винятком огірків і помідорів (на 13,2% місяць до місяця).

    Як повідомлялося сьогодні, заяви Путіна обвалили акції «Газпрому».

    Крім того у Росії злетіли ціни на горілку і коньяк.

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