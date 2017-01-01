У росіян нова істерика: на кораблях США в Чорному морі є крилаті ракети

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Корабель МВФ США у Чорному морі у болгарському порту Варна

У середині лютого в НАТО заявили про розширення присутності в акваторії Чорного моря, вказавши на оборонний характер місії

У Росії непокояться через патрулювання Чорного і Балтійського морів кораблями ВМФ США, оснащених системами протиракетної оборони

Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління генштабу РФ Віктор Позніхір, передає Deutsche Welle.

На думку росіян, американські системи ПРО становлять загрозу для об'єктів у європейській частині Росії. За підрахунками військових РФ, на кораблях ПРО США може бути розгорнуто понад 1 тис. крилатих ракет.

«Патрулювання кораблів в акваторії Чорного і Балтійського морів становлять загрозу для об'єктів у європейській частині Росії, оскільки є невизначеність, яка зброя на даний момент завантажена в пускові установки - протиракети або крилаті ракети», - наголосив Позніхір.

Військовий зазначив, що крейсери та есмінці ПРО ВМФ США, оснащені протиракетами, є одночасно носіями крилатих ракет «Томагавк» з дальністю польоту до 2,5 тис. км. Також він додав, що на наземних базах ПРО в Румунії та Польщі перебувають такі самі універсальні установки. При цьому завантаження «Томагавками» може бути здійснене таємно в короткі терміни, що ставить під загрозу можливого удару «всю європейську частину Росії».

У середині лютого в НАТО заявили про розширення присутності в акваторії Чорного моря, вказавши на оборонний характер місії.

Нагадаємо, Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої військової угоди між Україною та США.

Раніше повідомлялося, що в Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО.