У російського Сбербанку проблеми: банк обмежив видачу готівки в Україні

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З 15 березня Сбербанк ввів тимчасові ліміти на видачу готівкових коштів з поточних і карткових рахунків

ПАТ «Сбербанк» ввів обмеження на зняття готівкових коштів в розмірі 30 тис. грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті через каси банку на добу на одного клієнта. Про це повідомили у прес-службі банку.

У Сбербанку заявили, що тимчасові обмеження викликані порушенням графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку.

«У зв'язку з неправомірними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу Сбербанку, заподіяння фізичної шкоди банкоматам банку, що спричинило за собою порушення графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку, повідомляємо вам про встановлення з 15 березня 2017 року тимчасових лімітів на видачу готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб в касах банку у розмірі 30 тис. грн (екв. в інших валютах) на добу на одного клієнта», - йдеться у повідомленні.

Крім того, введені ліміти і на зняття готівки із карткових рахунків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк».

Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

Джерело: УНІАН