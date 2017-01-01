У російському МЗС назвали «постановочним» відео хіматаки в Сирії

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Заступниця глави МЗС РФ Марія Захарова

Захарова звинуватила «Білі каски» («Сирійська громадянська оборона») у тому, що вони «діють дуже непрофесійно»

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що відеоролики про застосування хімічної зброї в Сирії носять провокаційний і постановочний характер.

Про це Захарова сказала на брифінгу в МЗС, повідомляють Вести.ru.

При цьому, посилаючись на відео хімічних атак під Ідлібом, Захарова звинуватила «Білі каски» («Сирійська громадянська оборона») у тому, що вони «діють дуже непрофесійно».

«Звертає на себе увагу надто спокійна поведінка представників цієї організації в надзвичайних умовах», - сказала Захарова.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

Відповідальність за бомбардування сирійського Хан-Шейхуна в провінції Ідліб, внаслідок якого від хімічного отруєння загинули понад 70 людей, лежить на урядовій армії.