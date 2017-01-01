У російському МЗС зробили заяву щодо ситуації в Македонії

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Протести в Македонії Фото: AFP

У Лаврова заявили, що «адекватне рішення може бути знайдено тільки шляхом внутрімакедонского діалогу»

Росія закликає припинити «зовнішній тиск» і «дозволити відповідальним політичним силам Македонії самим визначити подальший розвиток країни». Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ, передає РІА «Новости».

«Глибоко стурбовані останніми подіями в Республіці Македонія. 27 квітня за підсумками парламентських виборів опозиція програла і тепер фактично здійснила спробу насильницького захоплення влади в країні, ініціативно обравши голову Зборів (парламенту) з грубим порушенням встановлених процедур. У результаті бійки за участю демонстрантів, які виступили протии «самозванців», є постраждалі, деякі з яких були госпіталізовані», - повідомили у російському відомстві.

У коментарі наголошується, що «офіційні представники Євросоюзу, посли низки європейських країн і США негайно вітали нового голову парламенту, до слова, колишнього польового командира проалбанська «Народної визвольної армії».

«У ситуації, що склалася адекватне рішення може бути знайдено тільки шляхом внутрімакедонского діалогу в рамках конституційно-правового поля. Необхідно припинити будь-який зовнішній тиск і дозволити відповідальним політичним силам Республіки Македонії самим визначити подальший розвиток країни», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, демонстранти, багато з яких – прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвські, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту – етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.