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    У російському Петербурзі пройшла акція пам'яті загиблих на Майдані

    • Сьогодні, 12:29
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    Провокатори намагалися вчинити заворушення біля консульства України

    Близько 40 осіб у Санкт-Петербурзі провели 22 лютого акцію пам'яті героїв Революції гідності.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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    Члени «Молодіжного «Яблука», петербурзької «Солідарності» та громадські активісти зібралися з букетами квітів увечері 22 лютого біля станції метро «Чернишевська». Звідти відправилися пішки на вулицю Бонч-Бруєвича, до консульства України.

    Коли група активістів йшла Шпалерною вулицею, за ними услід поїхала поліцейська машина, біля Смольного до неї приєдналася ще одна, а на місці проведення акції їх вже було не менше п'яти.

    Біля консульства України людей з квітами чекала група провокаторів з прапорами так званої Новоросії. З цієї групи долинали образливі вигуки, вони демонстративно знімали ходу на відео, щоб світити їм в очі яскравими лампами. Однак провокатори не спромоглися влаштувати заворушення. 

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    Росія Революція Гідності акція
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