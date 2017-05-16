У російському Волгограді обвалився будинок: є жертви (відео)

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Будинок у Волгограді, в якому стався вибух

За попередньою інформацією, будинок обвалився через вибух газу

У житловому будинку в російському місті Волгоград вибухнув побутовий газ, обвалився під'їзд.

Внаслідок НП загинуло три людини, ще вісім постраждали, розповіло «РИА Новости» джерело в екстрених службах міста.

Стан трьох поранених лікарі оцінюють як тяжкий.

З будинку евакуювали 40 мешканців, їх тимчасово розмістили в готелі і школі.

Зараз на місці пригоди працює понад 120 осіб і 40 одиниць техніки, чергує 10 бригад швидкої допомоги. Рух поруч з будівлею перекрито.

Повідомлення про обвалення частини будинку по Університетському проспекту надійшло в МНС о 13:06. На місце пригоди прибули всі оперативні служби, а також слідчі, в тому числі керівництво СК в регіоні.

За основною версією, причиною вибуху міг стати витік газу. За словами мешканців, у будинку відчувався сильний запах газу, вони викликали аварійну службу, проте вибух прогримів до її прибуття.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, газопровід було пошкоджено під час несанкціонованих робіт з приєднання до водоводу.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу.