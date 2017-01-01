У Румунії двоє підлітків загинули через сходження лавини
- Вчора, 22:55
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Загиблим було 13 та 14 років
Двоє підлітків загинули від сходу лавини на заході Румунії після того, як в країні розпочалися сильні снігопади.
Про це повідомляє The Associated Press.
За словами представника служби з надзвичайних ситуацій Раеда Арафата, рятувальники витягли тіла двох підлітків віком 13 та 14 років з-під снігу, після того як сталося сходження лавини у суботу, 22 квітня.
Трьох інших осіб з групи, яка перебувала в горах Ретезат, вдалося врятувати.
Арафат повідомив, що місцева влада робила попередження про високий ризик сходження лавин через негоду.
Нагадаємо, нещодавно у горах Канади через сходження снігової лавини загинули четверо туристів.
До слова, на Закарпатті зараз оголошено штормове попередження: можливі заморозки, а в горах лавини.