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    У Румунії двоє підлітків загинули через сходження лавини

    • Вчора, 22:55
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    Лавина
    Лавина

    Загиблим було 13 та 14 років

    Двоє підлітків загинули від сходу лавини на заході Румунії після того, як в країні розпочалися сильні снігопади.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    За словами представника служби з надзвичайних ситуацій Раеда Арафата, рятувальники витягли тіла двох підлітків віком 13 та 14 років з-під снігу, після того як сталося сходження лавини у суботу, 22 квітня.

    Трьох інших осіб з групи, яка перебувала в горах Ретезат, вдалося врятувати.

    Арафат повідомив, що місцева влада робила попередження про високий ризик сходження лавин через негоду.

    Нагадаємо, нещодавно у горах Канади через сходження снігової лавини загинули четверо туристів.

    До слова, на Закарпатті зараз оголошено штормове попередження: можливі заморозки, а в горах лавини.

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