У Румунії потяг зійшов з рейок, двоє машиністів загинули

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Місце аварії

Наразі рух поїздів у районі аварії заблокований

У суботу, 8 квітня, у Румунії злетів з рейок вантажний поїзд. Перекинулися 14 із 16 вагонів. Двоє машиністів загинули.

Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася, коли поїзд переїжджав через міст. Деякі вагони звисають над мостом. Попередньою причиною аварії називають несправність гальмівного механізму.

Рух поїздів у районі аварії заблокований. Доки не відновлять залізничне полотно, рух поїздів пустять в об'їзд, а також підвозитимуть пасажирів до місця аварії, пересаджуватимуть на автобуси, обвозитимуть, а потім пересаджуватимуть на інший поїзд.

Обіцяють, що так триватиме два дні, додають у відомстві Румунські залізничні дороги.

«Главком» також повідомляв, що під Маріуполем між станціями «1199 км» і «Волноваха» сталася залізнична аварія - вантажний потяг зійшов із рейок.