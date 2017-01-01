У Румунії пройшли багатотисячні протести проти амністії корупціонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багатотисячні мітинги проходять у найбільших містах Румунії

У Румунії сотні тисяч людей вийшли на протести проти урядової постанови про амністію і помилування.

Як повідомляє «Укрінформ», до мітингувальників приєднався президент країни Клаус Йоганніс.

«Я приєднався до тисяч протестувальників, щоб висловити своє обурення: неприпустимо, щоб група політичних осіб у владі змінила кримінальне законодавство, підриваючи тим самим засади правової держави», — сказав президент.

Багатотисячні мітинги проходять у найбільших містах Румунії. Люди вимагають скасувати постанову уряду про амністію і помилування, відповідно до якої може бути достроково звільнено багато засуджених за корупцію чиновників.

Акцію ініціювала громадська організація «Корупція вбиває!».

Раніше Йоганніс звернувся до уряду з вимогою скасувати цю постанову.