У Румунії пройшли багатотисячні протести проти амністії корупціонерів
- Сьогодні, 22:19
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Багатотисячні мітинги проходять у найбільших містах Румунії
У Румунії сотні тисяч людей вийшли на протести проти урядової постанови про амністію і помилування.
Як повідомляє «Укрінформ», до мітингувальників приєднався президент країни Клаус Йоганніс.
«Я приєднався до тисяч протестувальників, щоб висловити своє обурення: неприпустимо, щоб група політичних осіб у владі змінила кримінальне законодавство, підриваючи тим самим засади правової держави», — сказав президент.
Багатотисячні мітинги проходять у найбільших містах Румунії. Люди вимагають скасувати постанову уряду про амністію і помилування, відповідно до якої може бути достроково звільнено багато засуджених за корупцію чиновників.
Акцію ініціювала громадська організація «Корупція вбиває!».
Раніше Йоганніс звернувся до уряду з вимогою скасувати цю постанову.