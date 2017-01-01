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    У Румунії пройшли багатотисячні протести проти амністії корупціонерів

    • Сьогодні, 22:19
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    Багатотисячні мітинги проходять у найбільших містах Румунії

    У Румунії сотні тисяч людей вийшли на протести проти урядової постанови про амністію і помилування.

    Як повідомляє «Укрінформ», до мітингувальників приєднався президент країни Клаус Йоганніс.

    «Я приєднався до тисяч протестувальників, щоб висловити своє обурення: неприпустимо, щоб група політичних осіб у владі змінила кримінальне законодавство, підриваючи тим самим засади правової держави», — сказав президент.

    Багатотисячні мітинги проходять у найбільших містах Румунії. Люди вимагають скасувати постанову уряду про амністію і помилування, відповідно до якої може бути достроково звільнено багато засуджених за корупцію чиновників.

    Акцію ініціювала громадська організація «Корупція вбиває!».

    Раніше Йоганніс звернувся до уряду з вимогою скасувати цю постанову.

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