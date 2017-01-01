У Садового хочуть доказів розвантаження львівського сміття на Київщині

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Сміття, яке сьогодні виявили у Київській області

«Зараз говорити, що це сміття зі Львова, не можна», заявив заступник міського голови Львова

У міськраді Львова заявляють, що інформація про незаконне розвантаження львівського сміття під Києвом, про яку повідомила столична поліція, не підтверджена, і вимагають надати докази.

Про це йдеться в заяві заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, повідомляє прес-служба міськради.

«Позиція Львівської міської ради залишається принциповою - усі, хто здійснює скиди сміття за межами полігонів, поза укладених договорів, повинні бути притягнуті до відповідальності найсуворішим чином», - сказано в заяві.

Бабак попросив столичних правоохоронців надати більше інформації про випадок в Підгірцях Київської області.

«Зараз говорити, що це сміття зі Львова, не можна. Коли я побачив цю інформацію, відразу зателефонував правоохоронними органами і запитав, якщо є будь-які оперативні дані, номери машин, або з ким із перевізників вони співпрацювали, щоб таку інформацію нам надали , і ми будемо діяти дуже жорстко», - сказав Бабак.

Він підкреслив, що якщо буде встановлено зв'язок між львівськими перевізниками і незаконним скиданням сміття, до львівських перевізників будуть застосовані «жорсткі заходи шляхом розірвання договору».

«На даний момент інформація, що сміття, яке скинули в Київській області, саме зі Львова - не підтверджена», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні вночі в селі Підгірці Обухівського району, громадяни побачили, що вантажівки зсипають сміття на землю, а бульдозер розрівнює поверхню з ґрунтом.

Як повідомляв «Главком» , у ніч з 19 на 20 травня жителі с. Ягодинки Пулинського району Житомирської області помітили чергове несанкціоноване вивантаження львівського сміття на місцевому сміттєзвалищі. Вони одразу звернулися до поліції,