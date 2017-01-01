У «Самопомочі» підрахували: участь у блокаді Донбасу взяли близько 2 тис. людей

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Єгор Соболєв

Єгор Соболєв стверджує, що ініціатива блокади Донбасу йде від звичайних людей

Нардеп від «Самопомочі», один з організаторів торговельної блокади на Донбасі Єгор Соболєв стверджує, що близько двох тисяч людей взяли участь у блокаді Донбасу. Водночас депутат відкидає усі звинувачення у тому, що активісти мітингують за гроші.

Про це політик розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Людей стає дедалі більше. Думаю, у блокаді взяло участь уже близько двох тисяч людей – волонтерів, ветеранів війни, які хочуть допомогти перекрити «торгівлю на крові», як ми її називаємо. Казки про те, що там стоять за гроші чи цим керують Коломойський, Ахметов, Путін, залишаються казками. Останнє, що я чув, нібито ми із Порошенком цю блокаду організували. А насправді ініціатива йде від простих людей. Ти ніколи не знайдеш тут тих, хто стоїть за гроші, ризикуючи життям, виконуючи роботу, за яку проти них порушують кримінальне провадження», - сказав Соболєв.

Також учасник блокади вважає, що проблема Україна в тому, що ми не запровадили жодних обмежень на торгівлю з окупантом.

«Торгівлю з окупованими територіями, як ви знаєте, ми пропонуємо повністю припинити за винятком продажу туди товарів першої необхідності для наших громадян. Що стосується торгівлі з державою-агресором, то потрібно спочатку зрозуміти, що ж ми закуповуємо та що продаємо. На основі цього розуміння потім має бути вироблено державну політику», - зазначив нардеп.

Наразі ж, за словами Соболєва, жодних обмежень немає, «начебто немає і війни, немає і окупації, і щодня нові люди не гинуть».

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції», де вказано, які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі.

Гройсман вже оцінив розмір збитків України через блокаду на Донбасі.