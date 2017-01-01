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    У самопроголошеній Абхазії пройшли парламентські вибори

    • Сьогодні, 00:59
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    Попередні результати голосування мають бути оприлюднені в понеділок

    В Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, в неділю відбулись вибори до так званого «парламенту».

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    «Чиновники заявляють, що у виборах взяли участь 137 кандидатів від чотирьох політичних партій для здобуття 35 місць у Народних зборах», - повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що 27 членів старого складу «парламенту» прагнуть переобрання.

    Попередні результати голосування мають бути оприлюднені 13 березня.

    Як відомо, Росія визнала Абхазію і ще один сепаратистський регіон Грузії, Південну Осетію, незалежними країнами після 5-денної російсько-грузинської війни з Грузією в 2008 році. Крім Росії, «незалежність» цих регіонів визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру.

    США і Захід вважають Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії і не визнають результати виборів, проведених в цих двох регіонах.

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