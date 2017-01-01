У Санкт-Петербурзі частково відновлено роботу метрополітену

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Метро у Санкт-Петербурзі

Повністю відкрито рух про трьох лініях метрополітену

Метро Санкт-Петербурга, яке напередодні повністю закрили після вибуху на перегоні між станціями «Технологічний інститут» та «Сінна площа», частково відновило роботу. Про це зазначили у прес-службі метрополітену, повідомляє «ТАСС».

«Відкрито рух по лініях 3, 4, 5 повністю. По лінії 2 є рух від станції «Купчино» до «Московської» і від «Петроградської» до станції «Парнас», - йдеться в повідомленні.

По лінії 1 відновлено рух від «Площі Повстання» до «Девяткино», а також від «Нарвської» до станції «Проспект Ветеранів».

Видання додає, що станції метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» досі закриті, оточення все ще не знято.

Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

В розшук оголошено двох людей.

За попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.