У Санкт-Петербурзі затримали близько 40 учасників так званої «прогулянки опозиції»
- Сьогодні, 18:35
-
Розсилка
До активістів акції в Росії знову застосували сил. Ілюстрація REUTERS
Активісти нічого не скандували і не тримали в руках плакати
У центрі Санкт-Петербурга поліцейські затримали близько 40 учасників так званої «прогулянки опозиції», повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на правозахисний проект «ОВС-Інфо».
Активісти нічого не скандували, не тримали в руках плакати, однак, коли вони прийшли на Двірцеву площу, їх вже чекали кілька десятків співробітників поліції і автозаки.
Журналіст «Ехо Москви» Арсеній Веснін повідомив в Твіттері, що до активістів застосовували силу, одного з затриманих лікарі «швидкої допомоги» винесли на ношах.
«Прогулянки опозиції» проходять у Москві та Петербурзі щонеділі. У столиці сьогоднішня акція пройшла без затримань.