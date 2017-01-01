У Санкт-Петербурзі затримали близько 40 учасників так званої «прогулянки опозиції»

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До активістів акції в Росії знову застосували сил. Ілюстрація REUTERS

Активісти нічого не скандували і не тримали в руках плакати

У центрі Санкт-Петербурга поліцейські затримали близько 40 учасників так званої «прогулянки опозиції», повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на правозахисний проект «ОВС-Інфо».

Активісти нічого не скандували, не тримали в руках плакати, однак, коли вони прийшли на Двірцеву площу, їх вже чекали кілька десятків співробітників поліції і автозаки.

Журналіст «Ехо Москви» Арсеній Веснін повідомив в Твіттері, що до активістів застосовували силу, одного з затриманих лікарі «швидкої допомоги» винесли на ношах.

«Прогулянки опозиції» проходять у Москві та Петербурзі щонеділі. У столиці сьогоднішня акція пройшла без затримань.