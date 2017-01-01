У Сартані терористи пошкодили 18 будівель

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Наслідки обстрілів Сартани

У дві будівлі були прямі влучення

У результаті артилерійського обстрілу селища Сартана, що в передмісті Маріуполя Донецької області, пошкоджено 18 будівель, у дві з яких було пряме влучення снарядів. При цьому поранених і загиблих немає, повідомляє прес-служба мерії Маріуполя.

«Учора, о 23:07 в результаті збройного конфлікту на сході України, понад 20 снарядів потрапили по околицях селища Сартана. Поранених і загиблих немає. Пошкоджено 18 будівель, із них два - прямі влучення. Були пошкоджені лінії електропередач і газопровід. На місце негайно виїхали працівники ДСНС і Національної поліції, енергетики та співробітники “Маріупольгаз”», - йдеться в повідомленні.

За інформацією селищного голови Сартани Олександра Куркчі, фахівці продовжують оглядати територію, складають акти для виділення необхідної допомоги. Зазначено, що працівники газової служби вже відремонтували газопровід і подачу газу.

«Ремонтні бригади енергетиків відновили лінії, і в частині селища вже з'явилося світло. Відновлювальні роботи тривають. Вулиці патрулюють працівники Нацполіції», - доповіли в мерії Маріуполя.

Нагадаємо, бойовики випустили по селищу Сартана приблизно 40 снарядів із БМ-21 «Град».