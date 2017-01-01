У Савченко є ще один список, поки що не опублікований

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Надія Савченко

Савченко не повідомила, коли цей список буде доопрацьовано і оприлюднено

Народний депутат Надія Савченко заявила про наявність ще одного списку, який вона поки що не опублікувала. Про це вона розповіла під час брифінгу.

«Є ще список, який я недоопрацювала і не можу публікувати. Це ті, кого розшукують, і незрозуміло, хто з них є живий. Це теж треба буде прийняти», – зазначила вона.

При цьому Савченко не повідомила, коли цей список буде доопрацьовано.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.

Джерело: 112 Україна