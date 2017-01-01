У СБУ не бачать зв’язку між справами Шеремета і Геращенка

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Антон Геращенко

У СБУ немає інформації, що затримані за спробу замаху на Геращенка можуть бути причетними до вбивства Шеремета

Служба безпеки України не має інформації про причетність затриманих за підозрою в замаху на вбивство нардепа від «Народного фронту» Антона Геращенка до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також про можливий зв'язок між цими злочинами. Про це заявив сьогодні журналістам глава СБУ Василь Грицак.

«Ні, таких даних у нас немає», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи є інформація про те, що затримані за спробу замаху на Геращенка можуть бути причетними до вбивства Шеремета.

«Сказати, що ці злочини пов'язані, я не можу», – додав Грицак.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. Пізніше виявилося, що замах намагались скоїти на Геращенка.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.

Джерело: Інтерфакс-Україна