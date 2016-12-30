У СБУ не залишили без уваги скандальну заяву Ле Пен щодо Криму

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Марін Ле Пен

У СБУ не виключають, що Ле Пен буде закрито в'їзд до України, але рішення залежить і від МЗС

У Службі безпеки України не виключили, що кандидату в президенти Франції, лідеру партії «Національний фронт» Марін Ле Пен буде закрито в'їзд в Україну. Про це в коментарі «Обозревателю» заявив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

«Якщо офіційні особи роблять такі заяви, то наша служба і Міністерство закордонних справ оцінюють їх і реагують відповідним чином. Я не виключаю, що Ле Пен буде закрито в'їзд або буде вжито ще якихось заходів», – сказав Ткачук.

Водночас керівник апарату голови СБУ вказав, що рішення з цього питання залежить не тільки від спецслужби, а й від МЗС України, тому що справа стосується іноземного громадянина.

Нагадаємо, Марін Ле Пен заявила, що не вважає незаконною анексію Криму.