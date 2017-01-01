У СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час «Євробачення»

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Євробачення-2017

СБУ обіцяє зробити все, щоб «Євробачення» пройшло спокійно

У Служби безпеки України немає інформації про підготовку провокацій під час пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться у травні в Києві. Про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«Конкретної інформації про підготовку провокацій, якихось конкретних під час цього заходу, наскільки мені відомо, такої інформації у нас поки що немає», — сказав Ткачук.

Він додав, що в разі появи такої інформації СБУ реагуватиме миттєво оперативними та адміністративними заходами.

«Щодо забезпечення безпеки «Євробачення», то українська держава, СБУ у взаємодії з усіма правоохоронними органами, ми зробимо все необхідне для того, щоб «Євробачення» пройшло спокійно, і всі його учасники і глядачі змогли в повній мірі насолодитися цим дійством», — сказав Ткачук.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Як повідомлялося, військові експерти не виключають, що під час «Євробачення» в Києві можуть бути диверсії з використанням безпілотників.

Джерело: УНН