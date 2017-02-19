У СБУ заявили, що Артеменко не погоджував з ними поїздку до Москви
- Сьогодні, 14:17
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У Службі безпеки України спростували заяву нардепа Артеменка, що він узгодив з ними свої поїздки до Москви
Служба безпеки України заперечує, що народний депутат Андрій Артеменко узгоджував з нею свої поїздки до Москви. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська.
«Можу спростувати, тому що він з нами нічого не погоджував. Я можу підтвердити факт, що він з нами нічого не погоджував», – заявила вона в ефірі телеканала «112 Україна».
Сьогодні під час прес-конференції нардеп Андрій Артеменко заявив, що справді недавно відвідував Москву, і додав, що всі подорожі були узгоджені зі Службою безпеки України.
Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.
За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».
Артеменко підтвердив існування такого плану.
Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.
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