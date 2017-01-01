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    У сенат США внесено законопроект про додаткові санкції проти Росії

    • Вчора, 21:46
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    Пропоновані санкції спрямовані проти «окремих осіб», відповідальних за кібератаки під час виборчих перегонів в США

    Група американських сенаторів представила законопроект про розширення санкцій відносно Росії у зв'язку з кабератаками та агресією проти України.

    Ініціатором розширення санкцій став автор «закону Магнітського» Бен Кардін. Прихильниками законопроекту виступили також Джон Маккейн та сенатори Ліндсі Грем і Роберт Менендес.

    Пропоновані санкції спрямовані проти «окремих осіб», відповідальних за кібератаки під час виборчих перегонів в США. Заходи будуть стосуватися, зокрема, «можливостей для експорту» і користування американською банківською системою.

    Говорячи про санкції, пов'язані з діями Росії щодо України, Кардін згадав обмежувальні заходи в сфері енергетики, а також санкцій проти тих, хто бере участь у приватизації російських активів, а також причетний до порушення прав людини на контрольованих РФ територіях.

    Про підготовку заходів у відповідь на російські кібератаки Бен Кардін оголосив ще в листопаді 2016 року.

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