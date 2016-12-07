У Сенаті США не бачать доказів щодо заяв Трампа про прослуховування

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Низка конгресменів закликають директора ФБР визначитися з твердженнями Трампа про прослуховування: підтвердити чи спростувати їх

Лідери республіканців і демократів у комітеті розвідки Сенату США не бачать ознак прослуховування офісу президента Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії.

Заява, оприлюднена 16 березня сенатором-республіканцем Річардом Барром і сенатором-демократом Марком Вореном, з’явилася наступного дня після того, як лідери Палати представників зробили аналогічні заяви.

«Базуючись на інформації, яку ми маємо, ми не бачимо ознак, що за Trump Tower вівся нагляд будь-якими державними урядовими структурами до чи після дня виборів», – мовиться у заяві Воррена і Барра.

4 березня Дональд Трамп у Twitter заявив, що під час президентської кампанії спецслужби прослуховували телефонні розмови співробітників його штабу на вимогу тодішнього президента Барака Обами.

Барак Обама через свого представника назвав заяви Дональда Трампа безпідставними. Тим часом кілька комітетів Конгресу, які розслідують «російський слід» у виборчій кампанії, задовольнили бажання Білого дому щодо перевірки інформації про прослуховування.

Низка конгресменів закликають директора ФБР Джеймса Комі визначитися з твердженнями Трампа про прослуховування: підтвердити чи спростувати їх.

Комі і голова Агенції національної безпеки 20 березня мають свідчити у Палаті представників.