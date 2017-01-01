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У Сенаті США пройшли слухання про втручання РФ у вибори

Трамп різко відреагував на звинувачення Сенату у зв'язках з РФ

У Сенаті США пройшли слухання щодо втручання Росії в американські вибори і політичні процеси в цілому.

Засідання відкрив голова підкомітету з юридичних питань сенатор Ліндсі Грем.

Сенатор Шелдон Уайтхаус заявив, що Росія використовує повний набір інструментів для втручання у політичний і виборчий процес в США. Для цього, за його словами, використовуються фальшиві новини, тролі і боти, які поширюються такими ЗМІ як Russia Today і Sputnik.

Він також заявив, що одним із завдань уряду Росії в ході виборчої кампанії 2016 року в США була спроба створити негативний образ колишнього держсекретаря і кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

За його словами, Росія займалася кібер-операціями і крадіжкою електронної пошти, а потім використовувала їх для витоку, щоб надати вплив на політичний процес в США на користь кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Уайтхаус повідомив, що Росія використовує тіньовий бізнес і брудні гроші для впливу на політичний процес в США. Він також звернув увагу на минулі бізнес-зв'язки Трампа з РФ.

Колишній глава Національної розвідки США в адміністрації президента Барака Обами, Джеймс Клеппер, заявив на слуханнях, що досягнення, яких Росія домоглася за втручання у виборчий процес в США в 2016 році, приведуть до нових втручанням у виборчі процеси в інших країнах.

За його словами, спроби Росії спрямовані на те, щоб розділити західні країни, в тому числі і в Європі, і добитися зняття санкцій, введених після анексії Криму.

Як повідомляється, сенатори домовилися продовжити слухання у закритому режимі, щоб з'ясувати питання, які не можна обговорювати публічно.

Трамп вже встиг відреагувати на звинувачення Сенату у зв'язках з РФ.

Трамп заявив, що колишній глава Національної розвідки США в адміністрації президента Барака Обами, Джеймс Клеппер «підтвердив те, про що всі, включаючи фейкові ЗМІ, вже знають - немає доказів змови між Росією і Трамп». Про це президент США написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, у лютому Майкл Флінн подав у відставку з посади радника Трампа, визнавши, що дезінформував начальство про контакти з російським послом Сергієм Кисляком, що відбулися до вступу Трампа на посаду президента.

Флінн говорив з послом Росії у Вашингтоні в грудні. Спочатку колишній армійський генерал заперечував, що темою розмов були санкції, і слідом за ним про це заявляв віце-президент Майк Пенс. Цю версію підтримали і в Кремлі. Пізніше пан Флінн повідомив Білому дому, що тему санкцій все ж таки могли обговорювати.

Флінн у новій декларації про доходи підтвердив інформацію про отримання 45 тис. доларів від Russia Today за промову, виголошену в 2015 році.

Джерело: Радіо Свобода