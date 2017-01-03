У Сенаті США вже є проект нових санкцій проти Росії

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Сенат США

Сенатори називають пакет додаткових антиросійських санкцій «всеосяжним»

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій CША підготували законопроект, який дозволяє Конгресу запровадити нові санкції проти Росії.

Про підготовлений у Сенаті пакет додаткових санкцій розповів один з авторів законопроекту, сенатор-демократ Бен Кардін, повідомляє CNN.

«Це буде всеосяжний законопроект, що забезпечить дозвіл Конгресу на додаткові санкції проти Росії», – сказав він.

За словами сенатора, санкції мають стати відповіддю на дії Москви у Східній Європі, в тому числі на анексію українського Криму, а також підтримку режиму Башара Асада в Сирії.

Документ може бути внесено на розгляд Сенату США вже наступного тижня.

Раніше сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де 1 січня заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення більш жорстких санкцій щодо Росії та її президента Володимира Путіна.