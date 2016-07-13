У Сербії при зіткненні двох потягів постраждали понад 20 людей
- Сьогодні, 04:42
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Серед постраждалих опинилися п'ятеро дітей
На півночі Сербії сталося зіткнення пасажирського і товарного потягів, в результаті чого постраждали 22 людини, повідомляє агентство «Танюг».
Відзначається, що зіткнення потягів сталося недалеко від міста Новий Сад.
За словами гендиректора залізничних мереж країни Югославії Йовіча, 18 осіб відбулися легкими травмами, а чотири людини знаходять у важкому стані.
Уточнюється, що серед постраждалих опинилися п'ятеро дітей.