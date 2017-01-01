У Сербії розпочалося голосування на виборах президента

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Головні шанси на перемогу має нинішній прем'єр Александр Вучич

Президентські вибори розпочалися у Сербії. О 8:00 за київським часом відкрилися більше 8,5 тисяч виборчих дільниць, передає ТАСС.

Фаворитом президентських перегонів є чинний прем'єр-міністр Александр Вучич. Більшість аналітиків не сумнівається в тому, що він переможе. Вони сперечаються лише про те, чи зможе Вучич набрати більше 50% голосів вже в першому турі або доведеться проводити другий тур.



Дані соціологічного опитування, опублікованого за кілька годин до початку дня тиші дослідним центром Ipsos, свідчать про те, що Вучич користується підтримкою 54,3% виборців. На другому місці перебуває колишній омбудсмен Саша Янкович (група громадян «Сербія без страху», 12,8% виборців). Третю позицію (9,5%) займає студент-соціолог Лука Максимович, більш відомий під псевдонімом Любиша «Білого». Четверте місце у екс-глава МЗС країни Вука Єреміча (група громадяни «Повинні бути кращими», 6,8%).



Як повідомила Республіканська виборча комісія, в голосуванні можуть взяти участь понад 6,7 млн громадян. Спостереження за виборами президента будуть вести біля 2 тисяч місцевих спостерігачів, 126 іноземних спостерігачів з 25 організацій, виборчих комісій та посольств.



Президент Сербії обирається на п'ятирічний термін і не може займати цю посаду більше двох разів. Главі держави відводяться переважно представницькі функції, він представляє країну на міжнародній арені, пропонує парламенту кандидатуру голови уряду, має право підписання або ветування законів, призначає і відкликає послів, здійснює помилування і вручає нагороди, є верховним головнокомандувачем збройних сил.

Остаточні результати голосування мають бути оприлюднені протягом чотирьох днів з моменту закриття дільниць.

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